По-скъпо висше образование от новата академична година. С колко скачат таксите?

Министерският съвет предлага промяна в таксите за всички студенти, считано от учебната 2026-2027 година. Предвижда се средната годишна такса да бъде около 545 евро, а таксата за кандидатстване – средно 40 евро.

В момента годишните суми варират между 600 и 1200 лева за повечето хуманитарни и технически специалности.

При платеното обучение таксите са значително по-високи и се определят свободно от университетите. За специалности като право или медицина таксите могат да достигнат до 3500 евро годишно.

Студенти, които са сираци или с увреждания, често са напълно или частично освободени от такси.