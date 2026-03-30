Среща на Илияна Йотова с КЗП и НАП преди Великденските празници

Контрол върху ръста на цените преди великденските празници обсъдиха президентът Илияна Йотова, Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Срещата се проведе на фона на множество сигнали от граждани до „Дондуков“ 2 за поскъпване на стоки и услуги заради кризата в Близкия изток.

Регулаторите също отчитат поскъпване на цените на крайните продукти, което обаче към момента не се дължи на горивата. Разговорът в президентството беше пореден по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последици от ескалацията в региона.

Александър Колячев - председател на КЗП: „В хранителните продукти забелязваме повишение в някои сектори. Наблюдаваме ежедневно движението на цените. В млечния сектор установяваме такова завишение. Това беше обсъдено с президента и се съгласихме, че където има подобно поведение, следва да се намесим като коректив на пазара.“

Към настоящия момент анализите сочат, че това поскъпване не може да бъде пренесено от колонката към крайния продукт.

Милена Кръстанова - директор на НАП: „Стартираме проверки за проследяване на цялата верига на доставките - както на горивата, така и на хранителните стоки, за да установим в коя част се натрупва увеличението.“

Илияна Йотова изтъкна, че в президентството ежедневно постъпват сигнали от граждани за повишение на цените, включително заради кризата в Близкия изток и въвеждането на еврото. Тя подчерта необходимостта от засилен контрол върху цените и качеството на храните преди Великденските празници.

Държавният глава отново призова за мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани.

Контролните органи следят дали поскъпването се дължи на обективни икономически фактори.

Александър Колячев - председател на КЗП: „Шоковете при цените на горивата биха могли да се отразят върху цените на стоките на по-късен етап.“ Милена Кръстанова - директор на НАП: „Наблюдаваният ръст е минимален - около 1 цент дневно. Най-голямо увеличение се очаква при дизела заради по-високото потребление.“

Размерът на глобите е до 50 000 евро за първо нарушение и до 100 000 евро за всяко следващо. От 1 април започват масови проверки, свързани с Великден.

Цветислава Лакова - КЗП: „Яйца, козунаци, агнешко месо - ще проверяваме както големи, така и малки търговци и пазари. Призоваваме да не се повишават необосновано цените.“

Само от НАП наложените санкции по Закона за въвеждане на еврото надхвърлят 930 000 евро.