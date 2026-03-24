Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова и КЗК обсъдиха мерки срещу поскъпването заради конфликта в Близкия изток

Виолета Русенова
Снимка: Президентство на Република България
Ключова среща между президента Илияна Йотова и КЗК. Обсъдени са били мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток. От антимонополния орган отчетоха бързо покачване на цените на горивата на едро. При цените на дребно няма данни за забранени споразумения между бензиностанциите.

Първите данни, които Комисията за защита на конкуренцията е получила, са от 23 февруари до 13 март. Те сочат рязък темп на поскъпване на горивата на едро. Затова и антимонополният орган е изискал последните данни от "Лукойл".

Росен Карадимов, председател на КЗК: "Министър-председателят заяви, че ние имаме достатъчно количества, закупени на по-ниски цени и не би трябвало да има рязко повишаване на цените. Първите данни обаче показват доста бързо покачване на цените на едро - не на дребно, а на едро. БНТ: Дали вече е установено евентуално спекулативно задържане на горива на склад, предназначени за пазара? - Много се надявам това, което говорих преди малко, да не се дължи на такова задържане."

При цените на дребно не са засечени нелоялни практики.

Росен Карадимов, председател на КЗК: "Ние следим цените на дребно на бензиностанциите, дотолкова доколкото констатираме или не констатираме забранени споразумения."

По време на срещата с регулатора, президентът Илияна Йотова отново е изтъкнала необходимостта от изготвянето на цялостен пакет от мерки от служебния кабинет, в зависимост от сценариите за развой на ситуацията в Близкия изток. Поставен е бил и акцент върху нуждата от подкрепа на земеделските производители. Обсъдени са били и препоръките на КЗК към кабинета и особения управител на "Лукойл".

Росен Карадимов, председател на КЗК: "Основната част от препоръките ни към изпълнителната власт беше чрез фигурата на особения представител на държавата рафинерията и дружествата на "Лукойл" да следват пазарно поведение - да не правят това, за което ние сме наложили санкцията отпреди това на "Лукойл".

КЗК е запознала президента и с направените секторни анализи, включително на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси.

