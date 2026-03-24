Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция

Иво Никодимов
В Румъния е задържан организаторът на канала, открита е и печатницата

Снимка: БТА
Близо 1 милион и 500 хиляди фалшиви евро и 5-има задържани е равносметката от акцията на ГДБОП, за която първо в "По света и у нас" ви съобщихме.

Шести е задържан в Румъния и той е сочен като организатор на производството и разпространението на фалшивите пари. В северната ни съседка е открита и печатницата.

Фалшивите банкноти от по 100 евро са били с много добро качество и все още не са се разпространявали масово. В единия от арестуваните в София е открит и 1 кг. кокаин с много висока чистота.

На три места в София - в автомобил с румънска регистрация, в кола с българска регистрация и в италиански гражданин, който се придвижва пеша, антимафиотите откриват общо над 1 милион и 220 хиляди евро във фалшиви банкноти с номинал 100 евро.

Мартин Златков, директор на ГДБОП: "Характерното за този тип фалшиви банкноти е, че те са ново производство, сега излязло на пазара. И по наши данни не са засичани в обращение."

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: "Тази банкнота е характерна с това, че е с много добро качество, говоря за банкнотата от 100 евро."

Незабавно образци от откритите банкноти са предоставени на Европейската централна банка и на БНБ, за да се направи справка, дали те се разпространяват в банковата и търговската мрежи.

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: "Този вид банкнота е засечена само 2 бройки от тях, като това са дадени мостри най-вероятно от същата група."

Задържаните от групата в София са двама българи, двама румънци и един италианец. Работата по разкриването на канала започна преди малко повече от месец. Двамата румънци се предполага, че са отговаряли за пренасянето на фалшивите пари.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: "Преди около седмица се засича групата за първото посещение в България. Започва още по-активна работа по групата."

Именно тогава двамата румънци са предоставили двете банкноти, за да се провери дали могат да бъдат пуснати в обръщение. Минали са без проблем през търговската мрежа, но не и през банковата.

Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП: "Стигнали са до БНБ, където стигат всички фалшиви банкноти."

Единият от задържаните българи обитавал къща в Пазарджик и през нощта там е направен обиск.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: "И на обитавания от него адрес са открити 200 хиляди евро в банкноти от по 500 евро, номинал 500 евро."

След първото влизане на двамата румънци у нас започва активна обмяна на информация между българските антимафиоти и румънските им колеги. Така се установява и шестият участник в групата, който също е румънец.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: "За когото заедно с колегите от Румъния имаме информация, че е организатор този канал и взето е решение румънския гражданин, организатор на канала да бъде задържан в Румъния."

Той е задържан тази сутрин при акция на румънската полиция, като близо до границата с България е открита и печатницата, в която са произведени фалшивите банкноти евро.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: "В момента прокурора в градска прокуратура, заедно с колегите, които разследват в ГДБОП подготвят привличанията и постановления за задържане и допълнително ще ви уведомим за точните квалификации и всичко останало."

Петимата арестувани ще бъдат задържани за поне 72 часа. Предстои да се прецени дали да се иска от Румъния да бъде екстрадиран организатора на канала.

снимки: БТА

# ГДБОП #фалшиво евро

