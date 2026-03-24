1,2 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция, съобщиха на брифинг от Софийската градска прокуратура, МВР и ГДБОП. Открита е и пресовка кокаин с висока честота. В Пазарджик са били открити и 200 000 фалшиви евро в банкноти по 500 евро.

В рамките на операцията в последните два дни са били претърсени 11 автомобила и жилища, каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петкова.

Задържаните са двама българи, двама румънци и един италиански гражданин.

Операцията е съвместна и е започнала преди месец, съобщи главният секретар на МВР Георги Кадиев. Преди седмица е било направено първото посещение на членове на групата в България, а вчера е било взето решението за пристъпване към операцията.

Единият от румънските граждани, организатор на канала, е задържан на румънска територия. Открита е и печатницата за фалшивите пари.

Служителите на ГДБОП са работили по случая от няколко месеца. Задържани са петима души.