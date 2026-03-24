Марко Одермат не финишира в първия манш в Лилехамер

Марко Одермат претърпя сериозен удар в гигантския слалом в Лилехамер – предпоследен старт за сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Швейцарецът, който вече си осигури Големия кристален глобус, както и малките трофеи в спускането и супергигантския слалом, не успя да финишира в първия манш и така постави под сериозна въпросителна шансовете си за трофея в дисциплината.

Преди старта Одермат водеше с 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен, но бразилецът даде най-добро време в първия манш и се възползва максимално от грешката на конкурента си.

В класирането след първото спускане Пинейро Бротен има аванс от 0.21 сек. пред Щефан Бренщайнер и 0.63 сек. пред Лоик Меяр, който също остава в битката за подиума.

В топ 10 влизат още Фабиан Грац, Атле Ли Макграт, Марко Шварц, Тимон Хауган, Лео Ангено, Сам Маес и Хенрик Кристоферсен, а общо четирима състезатели, включително Одермат, не завършиха първия манш.

Решителният втори манш е от 13:20 часа българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ 3.