Малена Замфирова: Първата седмица след инцидента беше много тежка

Малена Замфирова вярва, че ще може да започне следващия сноуборд заедно със своя брат – Тервел Замфиров. Най-добрата българска сноубордистка, която се възстановява след тежкия инцидент и операцията, която претърпя, вече и набеляза в кои състезания може отново да я видим на пистата.

Брат и сестра Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това стана по ясно през деня на среща, на която присъстваха и двамата заедно със служебния премиер Андрей Гюров, както и министъра на здравеопазването в лицето на доц. д-р. Михаил Околийски.

„Аз мисля, че ще мога да започна следващия сноуборд сезона с брат ми. Може би в Китай или следващата Световна купа. Със сигурност ще се завърна по-стабилна от гледна точка на психиката.“

Тя призна, е първата седмица след инцидента е била истински кошмар.

„Тази една седмица беше много тежка, лежах само на легло и това беше реално най-големият ми проблем, че не мога да се мърдам“, заяви 16-годишната сноубордистка.

„Сега се радвам, че я виждам права до мен и отново сме пред вас във все по-добро здраве“, допълни Тервел.

Анатолий Замфиров, който е баща и треньор на двамата талантливи сноубордисти, също коментира здравословното състояние на своята дъщеря.

„Ситуацията беше малко от герой до нулата. Здраво дете в топ форма и на върха на световните класации, но изведнъж дете, което можеше да умре във всеки един момент.“

„Големият ми брат и баща ми са най-голямата ми подкрепа, така че винаги са до мен и аз до тях“, добави Малена.