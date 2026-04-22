Цеко Минев: Изпращаме прекрасна година

Огромно задоволство от постиженията на представителите ни в белите спортове през годината изрази президентът на Българската федерация по ски Цеко Минев.

Той беше основна част от церемонията по закриването на ски сезона.

"Прекрасна година, мечтана година. Олимпийски медал от 20 години за първи път. Страшно много емоции и изключителни постижения. Никога не съм вярвал, че ще се случи - двама българи на ниво Световна купа, да са на подиум. Това е нещо, което наистина е уникално. Оттук нататък има много неща, които тръгваме да правим и ще ги направим, така или иначе. Този карък с Малена ни обедини още повече. Прескочихме трапа, защото първите два-три дни нещата бяха изключително сериозни", сподели Минев.

Според него България може само да се гордее от успехите си в изключително престижните бели спортове.

"Бях убеден, че успехите ще се случат. Откакто съм във федерацията, от 23 години, вървим в една посока. В белите спортове България се изправя срещу държави, в които бюджетите им са много пъти над нашите. Конкуренцията е изключително голяма. Зимните спортове са изключително престижни и гледаемостта е огромна по цял свят. Успяваме да направим нещо уникално за България. Страната е страхотна и има страхотни природни дадености. С малко повече политическа воля и упоритост може да направим изключително много добри неща в инфраструктурата", допълни Минев.

За родната федерация предстои Управителен съвет през идната седмица.

"Тези прекрасни момчета и момичета, които ни карат да сме горди Българи, заслужават да карат пред родна публика. Другата седмица ще се състои Управителен съвет на федерацията и ще се прецизират бюджетите за следващия сезон", добави Минев.

