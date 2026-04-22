Първи политически реакции след оставката на Сарафов. От "Да, България" заявиха, че това е началото на разграждането на модела Борисов - Пеевски.

Ивайло Мирчев, "Да, България": "Изкарано е сърцето на модела Пеевски - Борисов и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември. Пеевски - Борисов са разоръжени и следващите стъпки са изключително важни, за да може България наистина да се промени."

Божидар Божанов, "Да, България": "Този модел е само първата стъпка, предстои избор на ВСС, на Инспекторат към ВСС и то по нови правила, които да направят, така че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, адекватни и подготвени хора. Трябва Инспектората да направи проверка на неговото имуществено състояние, трябва да бъдат направени проверки на всички преписки, свързани с изборни престъпления, защото по време на тази кампания от МВР научихме, че Прокуратурата слага чадъри на купувачите на гласове."