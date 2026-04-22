Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
сарафов представи годишния доклад прилагането закона дейността прокуратурата
Снимка: Архив/БТА
Оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е постъпила в прокурорската колегия на ВСС, потвърдиха за БНТ от институцията.

Очаква се на днешното заседание Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа заявлението на Сарафов като първа точка от дневния ред.

Сарафов изпрати писмо до медиите. Ето и целия текст.

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!

#главен прокурор Борислав Сарафов #и.ф. главен прокурор

ТОП 24

"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
1
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
3
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
4
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
5
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки останки в Пловдив
6
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Прокурорската колегия на ВСС ще проведе редовно заседание
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе редовно заседание
Източването на онкоболницата в Благоевград: Делото тръгва 4 години след първия сигнал за нарушения
Георги Кандев: Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона
Казусът "Сарафов": Според Янкулов законовите правомощия на правосъдния министър са изчерпани
Над 1 милион недекларирани турски лири задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява България да продължи да я подкрепя
Тръмп удължи примирието с Иран
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро...
Татяна Дончева: БСП ще изчисти редиците си като идеология, профил и...
Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума...
