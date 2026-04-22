Без дебат Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор. Гласуваха всички 9 членове от колегията.

Борислав Сарафов по-рано днес подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор след призивите на управляващите и част от опозицията да напусне поста.Оставката е постъпила в Прокурорската колегия на ВСС.Сарафов изпрати и писмо до медиите.Темата следи Иво Никодимов, а политическите реакции ще научим от Николай Минков. Първо към Иво и заседанието на прокурорската колегия на ВСС..Иво,