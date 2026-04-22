И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Неманя Видич: Имам прекрасни спомени с Димитър Бербатов

Чете се за: 03:57 мин.
Европейски футбол
"Забавлявахме се. Изглежда много сериозен човек, но може да е много забавен, когато иска“, разкри сърбинът по адрес на българската футболна легенда.

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич е в София, за да представи трофеите от турнирите на УЕФА - Лига Европа и Лигата на конференциите.

„Страхотно е да съм тук. Не съм за първи път в София, винаги са ме посрещали добре. Радвам се, че ще се видя с хората и ще можем да си поговорим за футбол“, започна сърбинът.

То се върна към периода си с Димитър Бербатов, с когото деляха съблекалнята на „Олд Трафорд“.

„С Берба играхме четири години заедно. Имаме прекрасни спомени. Имаме някои мачове, в които играхме един срещу друг. Той вкара за Тотнъм срещу Манчестър Юнайтед, аз му го върнах с няколко шпагата и ритника. Имаме както добри, така и лоши спомени. Прекарвахме и много време заедно извън терена. Забавлявахме се. Изглежда много сериозен човек, но може да е много забавен, когато иска“, разказа той.

По повод представянето на националните отбори на Сърбия и България, Видич бе откровен:

„Това не е лесен въпрос. Като цяло, мисля, че изоставаме. Футболът и светът се промениха много през последните 20 години. Сърбия и България не вървят с тези темпове. Трябва да се изграждат не само футболисти, но и треньори.“

Той коментира и развитието на играта и ролята на защитниците: „Започнах като крило, исках да играе на тази позиция, но нямах необходимата техника и се наложи да играе защитник. Започнах да се наслаждавам на тази позиция. Обичам да играе в защита и да браня вратата. Стана така, че имах прекрасна кариера.“

„Футболът генерално се промени. В момента няма защитници като Барези, Канаваро, Нендовски. Тогава се искаше само защитаване, сега се иска да изграждат играта. Спомням си САЩ’94 с Балъков, Лечков, Стоичков, тогава се искаха друг тип защитници“, добави Видич.

Бившият бранител разкри и как е получил капитанската лента в английския гранд:

„Сър Алекс Фъргюсън ме извика преди началото на сезона и ми каза, че трябва да изберем нов капитан, защото Гави Невил не беше играл една година. Той ми каза, че това ще съм аз, защото имам необходимите качества.“

В анализа си за съвременния футбол той подчерта:

„Висшата лига все още е най-доброто първенство в света. Променя се постоянно, фантастично място. Сега има много повече чуждестранни треньори. Стилът, който се налага, е един и същи и няма такова разнообразие.“

По темата за видеоповторенията Видич отбеляза:

„Има дебат. Не мисля, че ВАР е лош, но не се използва добре. Понякога отнема емоцията от футбола. Много забавя нещата. Новите поколения искат нещата да се случват по-бързо.“

Накрая той направи и своите прогнози.

„Астън Вила в Лига Европа, харесвам начина им на игра. ПСЖ в Шампионска лига. Световното първенство е непредвидимо. Кристъл Палас в Лигата на конференциите. За съжаление, Манчестър Сити във Висшата лига, Арсенал се огъва на напрежение“, заяви Видич.

Вижте откъс от пресконференцията във видеото.

#Неманя Видич #Димитър Бербатов

