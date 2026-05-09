Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България

Джиро д'Италия 2026 продължава с втория етап днес, 9 май, а БНТ отново ще ви направи свидетели с пряко предаване от 11:40 ч.

109-то издание на Колоездачната обиколка на България започна вчера в Несебър и завърши в Бургас.

Именно от Бургас ще погетлят най-добрите състезатели в шосейното колоездене днес. В 11:05 ч. ще започне откриващата церемония с приветствие от кмета на община Бургас Димитър Николов.

В 11:55 ч. е официалният старт от ул. „Александровска“, площад „Тройката“.

С дължина от 221 км, това е и вторият най-дълъг етап от цялото Джиро, както и най-дългият и най-тежък от трите в България.

Пелотонът преминава през планинската вътрешност на България с 2600 метра положителна денивелация, преди да достигне под внушителната средновековна крепост Царевец. Състезанието преминава през Айтос, Карнобат, Сливен, Стралджа, Еленския балкан и през Лясковец. Решаващото изкачване за деня е стръмният подем към Лясковския манастир: 3,5 км със среден наклон от 7,5%, с изтощителни участъци с двуцифрен наклон още в началото, което създава предпоставки за ожесточена битка за етапната победа във Велико Търново – старата столица на България.

Очакван финал: между 17:00 и 17:30 ч. - бул. „Васил Левски“, пред театър „Константин Кисимов“, Велико Търново.

В 17:50 ч. е предвидена церемонията по награждаване на победителя във втория етап - бул. „Васил Левски“, пред театър „Константин Кисимов“.

Общо 3 459 километра, 543 от които на територията на България, ще изминат състезателите преди финала на 31 май в Рим, когато ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

БНТ излъчва всичко най-интересно от първите три етапа от колоездачната обиколка, която привлича вниманието на повече от 800 милиона зрители по света. Българските зрителите ще могат да проследят преките включвания в ефира на БНТ 1, както и над 15 часа излъчвания на живо по БНТ 3.

Студийната програма по БНТ 3 с водещ Радостин Любомиров и гост - легендата в българското колоездене Ивайло Габровски днес, 9 май ще започне в 11:40 ч.