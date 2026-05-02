Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

109-ото издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя.

От 8 до 10 май страната ни ще домакинства на три етапа от Джиро д'Италия.

Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Зрителите ще могат да проследят преките включвания и в ефира на БНТ 1!

Програмата на БНТ 3

Първото ни пряко предаване е на 6 май, сряда от 18:00 ч., когато ще бъдат представени отборите в Бургас.

На 8 май, петък гледайте и началото на обиколката на живо от Несебър от 13:30 ч.

В събота, 9 май прякото предаване стартира в 11:40 от Бургас и ще приключи в 17:45 от Велико Търново.

На 10 май, неделя слагаме точка на приключението на българска зема. В 12:50 ч. ще излъчим на живо старта на третия етап в Пловдив, а финалът е в София 5 часа по-късно.

Гледайте надпреварата на най-добрите колоездачи в света по Българската национална телевизия!