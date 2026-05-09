Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро д'Италия и поведе в генералното класиране

Флориан Щорк и Джулио Чиконе допълниха подиума след фотофиниш във Велико Търново

гилермо силва спечели драматично втория етап джиро 39италия поведе генералното класиране
Гийермо Томас Силва спечели втория етап от Джиро д'Италия 2026 след изключително оспорван финал, решен с фотофиниш във Велико Търново. Състезателят на XDS Astana демонстрира най-силен финален спринт и триумфира в един от най-драматичните етапи от началото на надпреварата.

Германецът Флориан Щорк (Tudor) завърши втори, съвсем близо до победата, а италианецът Джулио Чиконе (Lidl-Trek) зае третото място, оформяйки призовата тройка след зрелищна развръзка.

Етапът от Бургас до Велико Търново, с дължина от 221 километра и над 2600 метра положителна денивелация, се оказа един от най-тежките в българската част на обиколката. Ключов момент бе изкачването към Лясковския манастир, което разкъса основната група и подготви сцената за решителния финален спринт.

С успеха си Силва излезе начело и в генералното класиране с общо време от 9:00:23 часа. Щорк и Еган Бернал са на 4 секунди зад него, което подсказва за изключително оспорвана битка за розовата фланелка в следващите етапи.

Джиро д'Италия продължава с още тежки изпитания, а българската публика вече стана свидетел на зрелищен старт на едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

Вижте драматичната развръзка от последните метри във видеото!

#Джиро Д‘Италия #Джиро д’Италия 2026

