Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро д'Италия и поведе в генералното класиране

Гийермо Томас Силва спечели втория етап от Джиро д'Италия 2026 след изключително оспорван финал, решен с фотофиниш във Велико Търново. Състезателят на XDS Astana демонстрира най-силен финален спринт и триумфира в един от най-драматичните етапи от началото на надпреварата.

Германецът Флориан Щорк (Tudor) завърши втори, съвсем близо до победата, а италианецът Джулио Чиконе (Lidl-Trek) зае третото място, оформяйки призовата тройка след зрелищна развръзка.

Етапът от Бургас до Велико Търново, с дължина от 221 километра и над 2600 метра положителна денивелация, се оказа един от най-тежките в българската част на обиколката. Ключов момент бе изкачването към Лясковския манастир, което разкъса основната група и подготви сцената за решителния финален спринт.

С успеха си Силва излезе начело и в генералното класиране с общо време от 9:00:23 часа. Щорк и Еган Бернал са на 4 секунди зад него, което подсказва за изключително оспорвана битка за розовата фланелка в следващите етапи.

Джиро д'Италия продължава с още тежки изпитания, а българската публика вече стана свидетел на зрелищен старт на едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

