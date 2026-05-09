Йордан Йовчев: Златото на Давид Иванов показва силата на новото поколение

Олимпийският медалист Йордан Йовчев изрази задоволството си от нивото на Световната купа по спортна гимнастика във Варна и отличното представяне на българските състезатели, начело с шампиона на кон с гривни Давид Иванов.

"Винаги е добре, когато има златен медал. Това дава допълнителен заряд както на състезателите, така и на публиката“, коментира Йовчев.

Той подчерта, че домакинството на турнира вече се е утвърдило като традиция и привлича все по-голям интерес.

"Това вече е десето издание и хората го познават, чакат го. Радващо е, че виждаме толкова много деца в залата – това означава, че гимнастиката има бъдеще“, добави той.

Йовчев акцентира и върху потенциала на младите български гимнастици, които постепенно се утвърждават на международната сцена.

"Това са страхотни момчета от новото поколение. Те показват, че България продължава да има силни традиции в този спорт и може да гледаме с оптимизъм към бъдещето“, каза още той.

Освен ролята си в организацията на турнира, Йовчев съчетава и обществена дейност, но подчерта, че спортът остава негова основна кауза.

Световната купа във Варна продължава с още финали, в които българските състезатели ще търсят нови отличия.