Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел

Европейците отбелязват днес Деня на Европа. Забележителни сгради и паметници в редица европейски градове са осветени в синьо. Според проучване на Евробарометър, публикувано в навечерието на празника, в несигурния свят, в който живеем, европейците възприемат Европейския съюз като остров на стабилност и сигурност. Европейските институции в Брюксел отвориха днес вратите се за хиляди посетители.

Дълги опашки пред европейските институции в Брюксел. Часове наред хората чакаха, за да влязат в знаковите сгради на европейския квартал. В Съвета, където заседават европейските лидерите, всяка държава имаше щанд с информация за традициите и културата, бяха представени и кулинарни специалитети.

В трудния световен геополитически контекст с военни конфликти и непредвидими политици, хората на Стария континент гледат на ЕС не само като източник на евросредства, но и като пространство на стабилност, демокрацията и предвидимост.

Антонио Коща - председател на ЕС: “Днес ние отбелязваме многообразието на нашите народи, нации, култури, държави членки, но същевременно и общата ни воля да изградим заедно по-силна Европа, която да насърчава мира, просперитета, свободата и демокрацията. И затова днес е денят, в който всички институции отварят врати за гражданите."

Катрина - Латвия: “Европа не е просто добро, а най-доброто място за живеене, защото е много разнообразна. Има толкова многообразие и култури, които си взаимодействат. Това е много красиво”.

Кристиян - България: “Имам приятели от Хърватия, от Австрия, от Румъния, от всякакви държави. Точно това е хубавото на ЕС, защото можеш да научиш много интересни неща за различните култури на другите държави”.

“Световният мир не може да бъде запазен без усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.“ Това са началните думи на Декларацията, с която на 9 май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман поставя началото на организацията - предшественик на ЕС. Целта е проста - в Европа никога повече да няма война, а доскорошните врагове да работят заедно за икономическо развитие на държавите си. Тогава това е мечта, днес - вече реалност.

