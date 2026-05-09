Красимир Дунев: Давид Иванов има потенциал да надмине постиженията на Макс Уитлок

Президентът на федерацията по спортна гимнастика очаква още медали от българските състезатели след златото във Варна
Президентът на Българската федерация по спортна гимнастика Красимир Дунев изрази задоволството си от представянето на Давид Иванов, който спечели златото на кон с гривни на Световната купа във Варна.
"Изключително съм радостен, че на родна земя, пред родна публика и точно на кон с гривни – уред, на който дълги години нямахме златен медал, прозвуча химнът на България. Това е наистина уникално чувство“, заяви Дунев.
Той бе категоричен, че младият български гимнастик притежава огромен потенциал и може да достигне върховете в спорта.
"Абсолютно съм убеден, че Давид може да надмине постиженията на Макс Уитлок. Това момче има всичко необходимо и се надявам да го видим не само на подиума на Световни купи, но и на световни първенства и Олимпийски игри“, добави той.
Дунев разкри, че е очаквал силно представяне от Иванов още преди старта.
"Очакванията ми бяха големи. Знаех, че ако изиграе съчетанието си така, както може, ще стигне до медал, дори и до злато“, коментира президентът на федерацията.
Той изрази надежда, че успехите на българските гимнастици ще продължат и в следващите дни на надпреварата.
"Очаквам още поне два медала утре от нашите състезатели. Вярвам в тях и в това, което показват“, завърши Красимир Дунев.
