Енчо Керязов: Димитър Димитров има огромен потенциал, очаквам големи успехи

Новият министър на спорта откри финалите във Варна и похвали представянето на Димитър Димитров след петото му място на земя

Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов изрази възхищението си от представянето на Димитър Димитров, който зае пето място във финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

"Само мога да изкажа възхищението си към Митко. Изключително сложно съчетание на земя. Понякога една елементарна грешка може да струва медала“, заяви Керязов в интервю след надпреварата.

Той подчерта, че българският гимнастик тепърва ще разгърне потенциала си.

"Вярвам, че Митко ще разгърне своя потенциал. Той е много добре физически подготвен и изпълнява трудно съчетание. Това излизане от квадрата му коства медала, но очакваме големи резултати от него занапред“, добави министърът.

Според него е възможно и психологическият фактор да е оказал влияние върху представянето.

"Може би имаше леко притеснение заради надеждата за медал. Тази малка психическа нагласа също може да е изиграла роля“, коментира Керязов.

Министърът оцени високо и организацията на събитието във Варна.

"Впечатленията ми са много добри. Видяхме български фолклор, стилна и стегната церемония. Радвам се, че има толкова хора в залата и че институциите показват уважение към спорта и към федерацията“, каза той.

Керязов подчерта и колко тежък е спортът гимнастика.

"Тези съчетания са резултат от години упорит труд, травми и лишения. Тези момчета заслужават уважение и аплодисменти“, допълни той.

По отношение на очакванията към българските състезатели министърът бе предпазлив.

"Не искам да давам прогнози и да създаваме излишно напрежение. Самото участие на финал е успех при толкова силна конкуренция. Сигурен съм, че имаме потенциал за медал, но най-важното е състезателите да покажат най-доброто от себе си“, завърши Енчо Керязов.

Цялото интервю с новоизбраният спортен министър вижте във видеото!

