Джулио Пелицари: Отборът ни е силен и трябва да останем спокойни

Колоездачът Джулио Пелицари е уверен във възможностите си и тези на съотборниците му.

Според него основната цел пред тима е да запише задоволяващи резултати в етапите, които се провеждат на българска земя.

"Вчера беше лесен етап. Не направихме най-добрия финал с голямото падане, но останахме незасегнати. Днешният етап ще е по-труден, особено във финала. Отборът ни е силен и трябва да останем спокойни, за да стигнем до Италия. Финалът ще бъде спринт в малка група. Не е много по мой вкус. Целта ни в етапите в България е да оцелеем и да останем в състезанията. Трябва да достигнем почивния ден без проблеми", сподели той в интервю за БНТ.

