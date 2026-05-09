Пол Мание: Надявам се да се насладя на розовото трико

Победителят от първия етап на Колоездачната обиколка на Италия Пол Мание сподели, че не е спал с розовото трико, след като спечели първия етап от Джиро д'Италия.

"Надявам се да се насладя на розовото трико. Имам още доста в краката ми. Ще видя, как ще се чувствам в последните метри, защото на финала е малко стръмно. Не спах с розовото трико. Заспах късно, но се наспах. Ще се опитам да спечеля възможно най-много точки за спринтьорската фланелка", сподели той в интервю за БНТ.

