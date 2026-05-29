Тихомир Иванов открива сезона на турнира "Самарско знаме“ в Стара Загора

Най-добрият български състезател в скока на височина Тихомир Иванов ще даде начало на новия си сезон с участие в международния турнир "Самарско знаме“, който ще се проведе на 3 юни в Стара Загора.

В програмата на надпреварата са включени общо 13 дисциплини, като състезанията започват в 15:30 часа, а финалът е предвиден за 20:00 часа.

Очаква се оспорвана битка в дисциплината 110 метра с препятствия, където за първото място ще спорят Станислав Станков и Добромир Николов. Сериозен интерес предизвикват и щафетите на 4 по 100 метра при мъжете и жените, които ще сложат край на състезателния ден.

Турнирът "Самарско знаме“, който традиционно се утвърждава като празник на леката атлетика в Стара Загора, ще се проведе на стадион „Берое“ със свободен вход за зрителите. Организатори на събитието са СКЛА „Берое“, Българската федерация по лека атлетика и Община Стара Загора.