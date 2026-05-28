Шампионите от четири първенства по лека атлетика ще станат ясни този уикенд

Стадионът на НСА „Васил Левски“ в София ще бъде домакин на натоварен състезателен уикенд за българската лека атлетика. На 30 и 31 май ще бъдат определени шампионите на България в четири национални първенства.

Особен акцент в програмата е завръщането на първенството на България за младежи под 23 години. Надпреварата отново намира място в календара след близо две десетилетия пауза. Възстановяването на шампионата дава допълнителна възможност за изява на атлетите в преходната възраст между юношеските и мъжко-женските състезания — период, който често е решаващ за развитието на бъдещите национални състезатели.

Освен титлите при младежите под 23 години, през уикенда ще бъдат определени и шампионите в многобоя при юношите и девойките под 20 години, под 18 години и под 16 години.

Очаква се в състезанията да се включат над 150 атлети от цялата страна.

Включването на тези първенства в календара е резултат от предложенията на Треньорските комисии, направени в края на миналата година.