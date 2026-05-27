Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Еврошампионката Радина Величкова минава през бал по пътя си към световното

Спорт
Радина Величкова
Снимка: БФЛА
Европейската шампионка на 100 м за девойки под 18 г. Радина Величкова записа престижна победа на международния турнир „Пловдив“. Тя покри и норматив за участие на 100 м на световното първенство за юноши и девойки под 20 г. в Орегон (САЩ) по-късно през лятото, след като в сериите спря хронометрите на 11.77 сек. Във финала Величкова подобри времето си на 11.72 сек.

„След като пресякох финала, не знаех резултата си. Веднага попитах една от съдийките какъв е. Когато ми каза, че е 11.77 сек, което е с една стотна под норматива, ми падна камък от сърцето“, сподели Радина пред екипа на Българската федерация по лека атлетика.

„Ако трябва да бъда честна, не стартирах добре сезона и в момента се чувствам много по-спокойна. Резултата си отдавам на това, че на това състезание бях с моята треньорка Ива Пранджева. Когато съм с нея, се чувствам много спокойна, защото тя постоянно е до мен, успокоява ме и ме мотивира. Честно казано, ми дава много сили и смятам, че заради това успях да бягам доста по-добре, отколкото на първите две състезания за сезона. Тя винаги ми казва да не се отказвам, въпреки всичко, колкото и да ми е трудно, и да не спирам да вярвам в себе си. Затова, когато тя е до мен, всичко ми е много по-лесно“, искрена е тийнейджърката.

Спринтьорката сподели още, че се чувства добре физически, а вече и психически.

„Смятам, че ако съм здрава, до края на сезона мога да развия още доста бягането си и да постигна много по-добри резултати“, каза Величкова.

След успеха си в Пловдив Радина блесна и като абитуриентка.

„Няколко дни след бала трябва да замина за турнира в Кипър и честно казано, мислите ми са насочени повече натам. Балът ще бъде като едно забавление, защото все пак това е доста емоционален момент за всеки ученик, който завършва“, добави атлетката.

Следващите състезания за Величкова ще бъдат три турнира – в Кипър, Полша и Габрово.

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Александра Начева: Липсваха ми тез емоции през последните 2 години
Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
