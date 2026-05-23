Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Масай Ръсел блести в Сямън с време близо до световния рекорд

Спорт
Американката триумфира на 100 м с препятствия, а Божидар Саръбоюков донесе български бронз в скока на дължина

Масай Ръсел блести в Сямън с време близо до световния рекорд
Американската спринтьорка Масай Ръсел спечели бягането на 100 метра с препятствия във втория старт за сезона от Диамантената лига в Сямън (Китай), след като финишира за впечатляващите 12.14 секунди – само на две стотни от световния рекорд.

Олимпийската шампионка продължи силната си форма, след като преди седмица в Шанхай изравни личния си рекорд, а сега значително го подобри. Втора остана Тоби Амусан с 12.28 секунди – именно тя държи световния рекорд от 12.12.

Силно представяне записа и България, след като Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина с резултат 8.29 метра.

В други дисциплини Бусанг Колен Кебинатшипи триумфира на 400 метра с най-добро време в света за сезона – 43.92 секунди, докато Алисон дос Сантос отново надделя над Карстен Вархолм, този път на 400 метра с препятствия.

При жените Шерика Джаксън затвърди отличната си форма с победа на 200 метра (21.87 сек), а в стипълчейза Перут Чемутай записа най-добро време за сезона – 8:51.06 минути.

С внимание бе следено и представянето в хвърлянето на копие, където младата китайка Цзъцзъ Ян постигна 71.74 метра. Резултатът е вторият най-силен показател в историята и нов световен рекорд за жени под 20 години.

Следващият старт от Диамантената лига ще се проведе на 31 май в Рабат, Мароко.

#Диамантена лига в Сямън 2026 #Масай Ръсел

Божидар Саръбоюков с нов подиум в Диамантената лига след силно представяне в Сямън
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
