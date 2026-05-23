БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Божидар Саръбоюков с нов подиум в Диамантената лига след силно представяне в Сямън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българинът завърши трети с 8.29 м и затвърди добрата си форма след второто място в Шанхай

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков продължава със силното си начало на сезона в Диамантената лига, след като завърши на трето място в старта в Сямън, Китай. Бронзовият медалист от световното първенство в зала постигна 8.29 метра (+0.1 м/сек) още в първия си опит, което се оказа достатъчно за място на почетната стълбичка.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов не успя да подобри резултата си в следващите опити, но стабилният старт му гарантира нов престижен резултат в елитната верига.

Победата в дисциплината извоюва олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу с нов рекорд на турнира – 8.46 метра, докато втори остана световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл с 8.32 метра.

Интересен момент от състезанието бе инцидентът с Матия Фурлани. Италианецът, който спечели старта в Шанхай преди седмица, този път остана четвърти с 8.28 м, след като получи контузия при четвъртия си опит и бе изнесен от сектора с носилка. Саръбоюков веднага се притече на помощ на своя конкурент и приятел след неприятната ситуация.

Само преди дни българинът започна сезона с второ място в Шанхай. Тогава той записа 8.07 метра, като преодоля колебливо начало с два фала и демонстрира хладнокръвие в решителния трети опит. Победата в онзи старт бе именно за Фурлани с личен рекорд от 8.43 м.

С представянето си в Китай Саръбоюков затвърждава впечатленията за отлична форма в началото на летния сезон и заявява сериозни амбиции за предстоящите големи първенства.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън
Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън
Българският национален рекордьор в скока на дължина ще се изправи...
Чете се за: 01:17 мин.
#Диамантена лига в Сямън 2026 #Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
4
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Лека атлетика

Девора Аврамова ще представя България на Европейската купа по лека атлетика в Ла Специя, Италия
Девора Аврамова ще представя България на Европейската купа по лека атлетика в Ла Специя, Италия
Александра Начева открива летния си сезон на турнир в Пловдив Александра Начева открива летния си сезон на турнир в Пловдив
Чете се за: 02:00 мин.
Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън
Чете се за: 01:17 мин.
Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми
Чете се за: 01:30 мин.
БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура
Чете се за: 02:42 мин.
Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна
Чете се за: 07:55 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ