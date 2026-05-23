Божидар Саръбоюков с нов подиум в Диамантената лига след силно представяне в Сямън

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков продължава със силното си начало на сезона в Диамантената лига, след като завърши на трето място в старта в Сямън, Китай. Бронзовият медалист от световното първенство в зала постигна 8.29 метра (+0.1 м/сек) още в първия си опит, което се оказа достатъчно за място на почетната стълбичка.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов не успя да подобри резултата си в следващите опити, но стабилният старт му гарантира нов престижен резултат в елитната верига.

Победата в дисциплината извоюва олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу с нов рекорд на турнира – 8.46 метра, докато втори остана световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл с 8.32 метра.

Интересен момент от състезанието бе инцидентът с Матия Фурлани. Италианецът, който спечели старта в Шанхай преди седмица, този път остана четвърти с 8.28 м, след като получи контузия при четвъртия си опит и бе изнесен от сектора с носилка. Саръбоюков веднага се притече на помощ на своя конкурент и приятел след неприятната ситуация.

Само преди дни българинът започна сезона с второ място в Шанхай. Тогава той записа 8.07 метра, като преодоля колебливо начало с два фала и демонстрира хладнокръвие в решителния трети опит. Победата в онзи старт бе именно за Фурлани с личен рекорд от 8.43 м.

С представянето си в Китай Саръбоюков затвърждава впечатленията за отлична форма в началото на летния сезон и заявява сериозни амбиции за предстоящите големи първенства.