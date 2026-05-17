Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна

Маринела Нинева грабна златото при жените в класическата дистанция на Маратон Варна и така записа историческа победа. Българката спечели за трети път титлата, с което се изравни със считаната до този момент за недостижима представителка на кенийската елитна школа в дългите бягания Рут Матебо. Нинева финишира първа последователно и през 2022 и 2023 г, а Матебо триумфира три пъти поред от 2017 до 2019 г., когато си тръгна с големия Джакпот.

Победата на Маринела с 2.42:09 ч е още по-ценна с факта, че българката изпревари с по над 8 минути две състезателки на Кения и си осигури националната титла, тъй като варненският маратон бе валиден за държавно първенство. При мъжете очаквано доминираха кенийци – Бенард Туу защити титлата си от миналата година с 2.22:11 ч, среброто бе за Бенард Китур с 2.25:19, трети като национален шампион във Варна за втора поредна година финишира Исмаил Сенанджи с 2.30:55 ч.

Старт на Маратона дадоха Благомир Коцев – кмет на Варна и Анатоли Илиев - председател на подпомагащата организацията на събитието Асоциация „Спорт в свободното време“. Двамата поздравиха присъстващите с Деня на българския спорт и пожелаха успех на участниците, като изтъкнаха как за кратко време Маратонът се превърнал в емблематично за града събитие, в колоритен пролетен празник, който увлича хиляди обичащи спорта. Кметът Коцев обяви и датата на следващото издание на Маратон Варна – 16 май 2027 г.

В полумаратона победители са сребърният от миналата пролет Николай Кауфман с 1.11:15 ч и германката Тереза Ван Гемен (Гер) с 1.31:32 ч, докато на 10 км Чудомир Черногоров и Наталия Кременска защитиха титлите си съответно с 34:45 мин и 39:57 мин.

Над 3700 любители на бягането и елитни лекоатлети от 40 държави поставиха рекорд по брой участници във 11-годишната история на Маратон Варна. Стартът по традиция бе от площад „Независимост" до Варненската опера. Първи заедно потеглиха участниците в класическия маратон и в полумаратона 21км Asics Run, после тръгнаха бегачите на 10.5 км, а накрая бе даден стартът на най-кратката надпревара „Бягай с Декатлон" на 2 км, предпочитана от начинаещите и от най-малките.

Тази година по маршрута на състезанието организаторите от Община Варна бяха подготвили много приятни изненади и съпътстващи събития. За мотивация на участниците и за доброто настроение на присъстващите свиреха Представителният духов оркестър на Военноморските сили и световноизвестният Гайдарски оркестър към Средно училище за хуманитарни изкуства "Константин Преславски" Варна. За първи път по инициатива на Община Варна в периода 13–16 май всички участници в Маратон 2026 можеха да посетят безплатно Градската художествена галерия „Борис Георгиев" – Варна и Археологическия музей – Варна, показвайки своя стартов номер на входа.

Парични премии получиха първите шестима при мъжете и жените на 42.195 км, както и първите трима в другите две дистанции – на полумаратон и на 10.5 км. С бонуси бяха отличени и най-бързите във всички бягания сред „ветераните" в две възрастови групи - над 45 г. и над 55 г. За добрата организация съдействаха варненските спортни клубове Irun, СКЛА Супер Спорт, СКО Академик, СК Акростар и др. На подкрепителните пунктове, както всяка година с организатори и атлети бяха представителите на Туристическо дружество „Родни Балкани".

И този път покрай маратона се състояха многобройни съпътстващи събития, които отново превърнаха зоната на старт-финала в огромна спортна арена. Сред тях бе колоритният празник „Спортувай с Декатлон" - най-голямата проява за масов спорт, посветена на 17 май - Ден на Българския спорт. На площад „Независимост“ граждани и гости на града се включиха в разнообразните спортни активност чрез стартиране в 2-километровия крос или в демонстративните тренировки по баскетбол с треньори от БК „Шоутайм", йога за деца, пилатес, футбол с треньори от ДФК „ Динамо", фитнес лайн и др. Всеки включил се в бягането на 2 км получи тениска от Декатлон и талон за участие в томбола с много спортни награди, а училището с най–активно участие заслужи специална награда от спортни пособия, осигурени от Декатлон.

По традиция на Маратон Варна станахме свидетели на нещо изключително вдъхновяващо — в тазгодишното издание участваха деца с двигателни затруднения и специални образователни потребности. Това вълнуващо събитие стана възможно благодарение на организацията ParaKids и Фондация Карин дом, която работи за приобщаването на деца със специални нужди и за изграждането на по-толерантно общество. Малчугани, които посещават терапия в Карин дом, застанаха на стартовата линия — с помощта на специални адаптирани колички за бягане заедно с бегачи-доброволци. Благодарение на ParaKids и предоставените от тях специализирани колички, спортът се превърна в достъпна емоция за всички — независимо от физическите възможности. Зрителите подкрепяха децата по трасето с аплодисменти, усмивки и сърца, пълни с ентусиазъм. Маратон Варна отново бе с благотворителна кауза, като Кораборемонтен завод „Одесос" дари по 1 евро за всеки записан участник на Благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам".

И тази година надпреварата в морската столица е част от веригата маратони в България, която включва още състезанията в Стара Загора, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“.

ПРИЗЬОРИТЕ МАРАТОН ВАРНА 2026

42.195 км

МЪЖЕ: Бенард Туу (Кен) 2.22.11 ч., Бенард Китур (Кен) 2.25:19, Исмаил Сенанджи 2.30:55 ч.

ЖЕНИ: Маринела Нинева 2.42:09 ч., Гладис Кипротич (Кен) 2.50:19, Роуз Джепчумба (Кен) 2.51:13 ч.

21км Asics Run

МЪЖЕ: Николай Кауфман 1.11:15 ч., Николай Начев 1.12:23, Мариус Крайнич (Рум) 1.15:03 ч.

ЖЕНИ: Тереза Ван Гемен (Гер) 1.31:32 ч., Златина Лангарова 1.35:27, Марлена Явалд (Шв) 1.37:07 ч.

10.5 км

МЪЖЕ: Чудомир Черногоров 34:45 мин, Мирослав Спасов 34:54, Атила Расим 35:19 мин.

ЖЕНИ: Наталия Кременска 39:57 мин, Владимира Суванджиева 41:19, Лилан Атанасова 43:29 мин.

НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО МАРАТОН 42.195 КМ ЗА 2026 Г.

МЪЖЕ: Исмаил Сенаджи 2.30:55 ч., Кольо Райчинов 2.33:52, Николай Николов 2.35:31 ч.

ЖЕНИ: Маринела Нинева 2.42:09 ч., Таня Димитрова 2.58:00, Силвия Георгиева 2.58:21 ч.