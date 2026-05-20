Александра Начева открива летния си сезон на турнир в Пловдив

Александра Начева ще даде старт на летния сезон със състезание на позната територия, която е и нейн дом. Най-добрата българска състезателка в тройния скок ще участва в на турнира „Пловдив“ на 23 май (събота). Надпреварата се организира от клуб Ботев-Пловдив със съдействието на БФЛА и Община Пловдив.

Сред конкурентките на Начева ще бъде талантливата Анжелина Петкова, която вече си осигури участие на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Юджийн, Орегон (САЩ) през август. Петкова ще стартира и в скока на дължина, където основен фаворит за победата ще бъде Сияна Бръмбарова - също с покрити нормативи за Мондиала в Орегон в скока на дължина и в скока на височина.

В тройния скок при мъжете първо състезание за сезона на открито ще направи и Лъчезар Вълчев - медалист от всички големи първенства при подрастващите на европейско ниво.

Оспорвана се очаква да бъде битката в спринта на 100 метра при мъжете и жените. Европейската шампионка в дисциплината при девойките под 18 години Радина Величкова вече направи първото си бягане за лятото, но сега ще стартира и пред собствена публика. Нейни съпернички ще бъдат хърделистката Никол Андонова и Мила Димитрова.

При мъжете спринтът се оглавява от Георги Петков, който ще срещне на старта амбицирания юноша Деян Цветанов. Той вече записа силно постижение на 200 метра с 21.56 секунди.

Общо 24 дисциплини са включени в програмата на турнир „Пловдив“. Състезанието започва в 14:30 часа на стадион „Пловдив“ в събота.