Калояна Налбантова започна с убедителна победа в Куала Лумпур

Националката Калояна Налбантова стартира с убедителна победа участието си на турнира по бадминтон от сериите "HSBC BWF World Tour Super 500“ в Куала Лумпур с награден фонд от 500 хиляди долара.

20-годишната българка се наложи над Неслхан Арън с 21:13, 21:6 само за 31 минути игра, демонстрирайки пълно превъзходство и в двата гейма.

Възпитаничката на Стилиян Макарски показа стабилна и агресивна игра, като не остави съмнения в превъзходството си и контролираше темпото от началото до края на срещата.

В следващия кръг Налбантова ще се изправи срещу сериозно предизвикателство в лицето на втората поставена Ратчанок Интанон – световна шампионка от 2013 година и настояща номер 7 в световната ранглиста.