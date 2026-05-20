Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън

Европейският шампион в зала Божидар Саръбоюков продължава участието си в Диамантената лига, след като направи силен старт на летния сезон.

На 23 май българинът ще вземе участие във втория турнир от най-престижната лекоатлетическа верига, който ще се проведе в китайския град Сямън. Там Саръбоюков ще се изправи срещу сериозна конкуренция, включително световния шампион Матия Фурлани и двукратния олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу.

Българският състезател откри сезона с престижно второ място на турнира в Шанхай на 16 май, където записа резултат от 8.07 метра. Въпреки трудното начало с два неуспешни опита, възпитаникът на Димитър Карамфилов показа характер и с третия си скок излезе сред лидерите, гарантирайки си място на почетната стълбичка.

Победата в Шанхай бе за Фурлани с личен рекорд от 8.43 метра, докато третата позиция зае Анвар Анваров с 8.01 м.

Предстоящият турнир в Сямън ще бъде нова възможност за Саръбоюков да затвърди добрата си форма срещу елита в дисциплината.