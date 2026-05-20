БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Българският национален рекордьор в скока на дължина ще се изправи срещу световния шампион Фурлани и олимпийския първенец Тентоглу

Божидар Саръбоюков продължава в Диамантената лига с участие в Сямън
Слушай новината

Европейският шампион в зала Божидар Саръбоюков продължава участието си в Диамантената лига, след като направи силен старт на летния сезон.

На 23 май българинът ще вземе участие във втория турнир от най-престижната лекоатлетическа верига, който ще се проведе в китайския град Сямън. Там Саръбоюков ще се изправи срещу сериозна конкуренция, включително световния шампион Матия Фурлани и двукратния олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу.

Българският състезател откри сезона с престижно второ място на турнира в Шанхай на 16 май, където записа резултат от 8.07 метра. Въпреки трудното начало с два неуспешни опита, възпитаникът на Димитър Карамфилов показа характер и с третия си скок излезе сред лидерите, гарантирайки си място на почетната стълбичка.

Победата в Шанхай бе за Фурлани с личен рекорд от 8.43 метра, докато третата позиция зае Анвар Анваров с 8.01 м.

Предстоящият турнир в Сямън ще бъде нова възможност за Саръбоюков да затвърди добрата си форма срещу елита в дисциплината.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай
Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай
Българинът преодоля слаб старт и скочи 8.07 м в първото си...
Чете се за: 01:07 мин.
Божидар Саръбоюков се стреми към пробив в Диамантената лига
Божидар Саръбоюков се стреми към пробив в Диамантената лига
Чете се за: 01:17 мин.
#Диамантена лига в Сямън 2026 #Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
3
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
4
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
5
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Лека атлетика

Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми
Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми
БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура
Чете се за: 02:42 мин.
Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна
Чете се за: 07:55 мин.
Рекорден интерес към Маратон Варна Рекорден интерес към Маратон Варна
Чете се за: 01:05 мин.
Джесика Шилдер триумфира в тласкането на гюле с рекорд в Диамантената лига Джесика Шилдер триумфира в тласкането на гюле с рекорд в Диамантената лига
Чете се за: 03:20 мин.
Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Земетресение със сила 5,6 е регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ