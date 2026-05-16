Божидар Саръбоюков стартира сезона със силно второ място в Шанхай

Българинът преодоля слаб старт и скочи 8.07 м в първото си състезание за сезона в Диамантената лига

Бронзовият медалист от световното първенство в зала Божидар Саръбоюков започна летния сезон с престижно второ място в старта от Диамантената лига в Шанхай.

Българинът записа резултат от 8.07 метра (+0.1 м/сек), който му осигури позиция на почетната стълбичка. Той добави и още един успешен опит – 7.95 м, постигнат при последното му излизане в сектора.

Състезанието не започна добре за възпитаника на Димитър Карамфилов, който направи два фала в първите си опити. Изправен пред риск от ранно отпадане, Саръбоюков реагира хладнокръвно и в третия си скок постигна 8.07 м, което го изведе напред в класирането.

Победата спечели световният шампион Матия Фурлани, който записа личен рекорд от 8.43 метра (+0.4 м/сек). Третото място зае Анвар Анваров с 8.01 м.

Следващото участие на Саръбоюков отново ще бъде в Китай на турнира от Диамантената лига в Сямън през следващата седмица.


