Зинга Барбоса: Основната ми цел е силно представяне на световното първенство.

Бронзовият медалист в тройния скок от европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере - Зинга Барбоса, не изключва възможността в бъдеще да участва и в спринтовите дисциплини. Атлетът показа сериозна скорост на 60 метра през зимния сезон и призна, че харесва спринта.

„Бих участвал и в спринтовите дисциплини. Решихме да пробваме на 60 метра, след като видяхме в тренировките, че се представям добре. За един скачач бързината е изключително важна“, каза Барбоса пред каналите на БФЛА.

Той разкри още, че подготовката за летния сезон вече е в разгара си, като основният фокус е върху издръжливостта, силата и отскокливостта.

„По-важните състезания са в края на сезона. Основната ми цел е силно представяне на световното първенство. Преди това предстоят Балканиада и още няколко турнира“, каза младият талант.

Барбоса не скри и амбициите си за световното първенство до 20 години в Орегон.

„Ако всичко е наред, вярвам, че мога да се боря за призовите места. Няма смисъл да отиваш на състезание, ако не искаш да бъдеш сред най-добрите“, заяви той.

Младият атлет призна още, че с времето е оставил суеверията на заден план и вече разчита най-вече на подготовката и увереността си преди старт.