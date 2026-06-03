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Перник приема Държавния личен шампионат по бокс за мъже и жени

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Първенството ще се проведе от 9 до 13 юни.

Перник приема Държавния личен шампионат по бокс за мъже и жени
Снимка: БТА
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От 9 до 13 юни Перник ще бъде домакин на Държавния личен шампионат (ДЛШ) по бокс за мъже и жени, съобщи за БТА треньорът на клуба домакин „Миньор“ (Перник) Емил Райков.

Той припомни, че преди три години градът и клубът са били домакини на състезанието.

Сега, през 2026 г., ние отново приемаме шампионата. Най-добрите боксьори при мъжете и жените, най-добрите отбори и националните гарнитури ще пристигнат тук. Публиката ще може да гледа красив и качествен бокс“, каза още Райков.

Той добави, че началото на първенството ще бъде дадено на 9 юни (вторник) от 15:00 ч. На този етап от организацията се предвижда да пристигнат приблизително 160 състезатели. За победителите са предвидени парични премии. Входът за зрителите ще бъде свободен, уточни още организаторът.

Срещите ще се играят на един ринг, добави треньорът.

Нашият клуб ще бъде представен само в женския бокс от Далия Райчева, Виктория Павлова и Антонина Борисова“, съобщи Емил Райков.

Далия Райчева ще участва в категория до 60 кг., каза самата тя. Състезателката добави, че добре познава конкуренцията в тази категория.

„След всички състезания, през които съм преминала, не се притеснявам, но адреналинът си остава. Подготвена съм и ще дам всичко от себе си, за да стана шампион“, каза още Райчева.

Боксьорката допълни, че в Перник има много любители на този спорт, и ги прикани да дойдат и да подкрепят участниците от града.

Държавното първенство се организира съвместно от Българската федерация по бокс и Община Перник, уточни още Далия Райчева.

#Държавен личен шампионат по бокс за мъже и жени 2026 г. в Перник

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