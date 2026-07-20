Георги Павлов: Европейското първенство по лека атлетика показа, че България има перспективни млади състезатели

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов е доволен от представянето на родните спортисти на европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия), на което БНТ 3 ви направи свидетели.

"Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети показа, че българската лека атлетика разполага с талантливи и перспективни млади състезатели, които имат възможност да се конкурират с най-добрите в Европа. Поздравявам Виктория Ангелова за европейската титла в тройния скок и за впечатляващия резултат от 13.98 метра - нов личен рекорд и рекорд на първенствата. Този успех е повод за гордост за цяла България и е доказателство за нейния талант, постоянство и за качествената работа на нейния треньор Георги Помашки", каза Павлов.

"Поздравления заслужават и шестимата български финалисти. Присъствието на толкова наши атлети сред най-добрите на континента е ясен показател, че имаме възможности, потенциал и основа, върху която трябва да продължим да градим. Поздравявам и всички български участници в първенството. В съвременната атлетика конкуренцията става все по-сериозна и самото достигане до голям международен шампионат вече е значимо постижение. Зад всяко участие стоят години труд, лишения, тренировки и подкрепа от треньори, семейства и клубове. За част от тези млади състезатели сезонът продължава и със Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон (САЩ). Вярвам, че ще представят достойно България и на световната сцена!", добави той.