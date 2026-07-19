Седем българи застават на старт в последния ден на европейското първенство до 18 г. в Риети

Днес, 19 юли завършва европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в италианския град Риети, което БНТ 3 предава пряко.

Седем българи застават на старт в дисциплините комбинирана щафета – девойки (400 м – 300 м-200 м-100 м), 100 м с препятствия – девойки, троен скок – девойки и копие – юноши.

Програма на българското участие:

11:37 ч. (бълг. време) - комбинирана щафета (жени) /серии/ – 100 м – Сияна Стоянова, 200 м – Софи Димитров, 300 м – Мирела Минчева и 400 м – Евгения Стоименова

12:55 ч. – 100 м с препятствия – Емили Кирякова (жени) /полуфинали/

19:13 ч. – троен скок (жени)/финал/Виктория Ангелова

19:15 ч. – копие (мъже) /финал/ – Михаил Русинов

Всички стартове може да гледате на живо по БНТ 3 и на сайта ни.