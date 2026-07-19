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Виктория Ангелова: Изключително съм благодарна на моя треньор Георги Помашки

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Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
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Лекоатлетката спечели титлата на троен скок на еврошампионата по лека атлетика до 18 г.

Виктория Ангелова
Снимка: Българска федерация по лека атлетика
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Виктория Ангелова заяви, че е изключително щастлива, след като спечели европейската титла на троен скок на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Българката триумфира с резултат от 13.98 метра (+1.6 м/сек) в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 година.

"Изключително щастлива съм. Благодарна съм на всички, които ме подкрепяха през този дълъг процес, през тази една година, в която съм се трудила всеки ден това да се случи. Изключително съм благодарна на моя треньор Георги Помашки, защото всичко това се случва благодарение на него", каза тя след успеха.

Постижението й е само с 20 сантиметра по-малко от националния рекорд за възрастта на Александра Начева от 14.18, а с него Ангелова се изкачва на 11-о място във вечната ранглиста на България при жените.

"Честно казано, не бях толкова притеснена, на квалификациите бях по-притеснена отколкото днес. Не знам защо първия опит така се получи така, беше малък фаул, но го очаквах. Малко се стреснах и затова реших втория опит да го подсигуря и след това започна моята серия от по-силни резултати - точно, защото бях спокойна, че вече ще мога да направя още три опита. Отпуснах се и така всъщност се получиха всички хубави опити", добави Ангелов.

Тя каза, че не мисли за по-големи резултати и успехи, а се наслаждава на момента.

"Не мисля за Световното първенство, искам да се насладя на момента сега, после ще го мисля за нататък. Няма да се отпусна в никакъв случай, ще продължавам да тренирам усърдно и се надявам всичко да е наред. Не съм си слагала някакви по-високи цели, гледам да се наслаждавам на момента, да се забавлявам. Смятам, че ако съм здрава и всичко върви по план, ще дойдат и още по-добри резултати. Не искам да си слагам някакви граници, още по-далечни резултати и да се стремя да ги постигам, ако не се получават се демотивирам . . . просто се наслаждават и каквото се случи. Каквото съдбата е решила това ще стане", завърши европейската шампионка.

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