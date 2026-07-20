Три национални рекорда белязаха Държавното първенство по плуване в София

С определянето на шампионите в последните 10 дисциплини приключи Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст в София. Четиридневната надпревара ще остане запомнена с три нови национални рекорда, както и с поредица от силни индивидуални представяния.

Най-впечатляващо се представи състезателят на „Астери“ Валентин Филипов, който в рамките на един ден два пъти подобри националния рекорд на 50 метра гръб при мъжете. Първо той спря хронометъра на 25.59 секунди, а по-късно свали върховото постижение до 25.44 секунди. Третият национален рекорд бе дело на смесената щафета на „Спринт София“ на 4х100 метра свободен стил, която финишира за 3:39.21 минути.

В последния ден Диана Петкова затвърди отличното си представяне, след като спечели още две индивидуални титли – на 50 метра бруст и 100 метра бътерфлай, както и злато с щафетата на „Спринт София“. Така националката приключи шампионата с впечатляващите девет златни медала.

Петър Мицин също завърши успешно първенството, след като триумфира на 200 метра свободен стил при мъжете с време 1:49.70 минути. Това бе седмо отличие за състезателя на „Вихрен“ в рамките на шампионата.

Габриела Георгиева добави четвърта титла към колекцията си, след като бе най-бърза на 200 метра гръб при жените с резултат 2:13.11 минути.

На 200 метра бруст при мъжете златото спечели европейският шампион от 2024 година Любомир Епитропов, който финишира за 2:15.97 минути.

Иван Манолов триумфира на 50 метра бътерфлай с време 24.55 секунди, а Росина Тодорова бе най-бърза във финала на 100 метра свободен стил при жените с резултат 58.32 секунди. На 800 метра свободен стил победата при жените заслужи представителката на Турция Тугба Йълдъз.

В отборното класиране купата спечели „Спринт София“, който завърши на първо място в общото подреждане и при жените. При мъжете №1 стана ПСК „Черно море“. „Спринт София“ триумфира и в двете щафети на 4х100 метра съчетано плуване – при мъжете с време 3:43.36 минути и при жените с 4:19.82 минути.