12-ото поредно издание на Пампорово Байк Фест събра рекорден брой от над 220 състезатели от страната и чужбина. В рамките на три дни Велопарк Пампорово се превърна в арена на оспорвани битки, приемайки Държавния личен и отборен шампионат по спускане на Българска федерация колоездене, втория кръг от Maxxis BG Downhill Series и третия кръг от Детските даунхил серии.

Събитието се проведе традиционно със съдействието на „Пампорово“ АД и Община Смолян.

През първите два дни от фестивала времето бе топло и слънчево, а трасетата - бързи, сухи и прашни. Всичко това се промени драстично в неделния ден, когато точно по време на финалните спускания на последните участници в детските серии, над курорта се разрази страшна буря, придружена от пороен дъжд и градушка, която за броени минути промени тотално състоянието на терена за големите категории.

Трасето стана изключително хлъзгаво, непредсказуемо и още по-технично и трудно, което постави на огромно изпитание психиката на колоездачите.

Екстремните условия дори отказаха част от записаните участници, които предпочетоха да не поемат излишни рискове и изобщо не стартираха на финала.

Новият държавен шампион на България при мъжете стана Стамен Марков от отбора на Riders United, който се справи най-добре с тежките условия и финишира за 02:47.2 минути. При дамите титлата за 4-та поредна година грабна съотборничката му Деница Тошева.

При младежите под 19 г. титлата грабна Иван Гавазов от клуб Troyan Horse, а в категорията до 17 години безапелационен победител стана Калоян Димов от Riders United. Отборното класиране заслужено бе оглавено от СК Райдърс Юнайтед, които завоюваха общо 7 медала в шампионата и още 10 в сериите.