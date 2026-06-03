Габриела Петрова: Атмосферните условия бяха страхотни

Габриела Петрова не скри своето задоволство от спечеленото сребро на турнира по лека атлетика „Filothei Women Gala" в Атина. Българката записа 14.29 метра в тройния скок, което се оказа рекорд за нея през сезона. По този начин тя покри норматив за европейското първенство в Бирмингам.

Родната лекоатлетка бе доволна и от атмосферните условия в гръцката столица.

“Преди малко завърши моето състезание за сезона в Атина с резултат от 14.29 метра. Покрих норматив за европейско първенство, доволна съм. Първият старт винаги е по-нервен, има малко повече напрежение, но за сметка на това атмосферните условия бяха страхотни и публиката на стадиона, за което благодаря. Искам да пожелая на българската атлетика един успешен сезон и да се радваме на хубави резултати“, заяви Петрова.