Габриела Петрова покри норматив за европейското първенство в Бирмингам

Габриела Петрова се нареди втора в тройния скок на международния турнир по лека атлетика „Filothei Women Gala" в Атина. На гръцка земя българката регистрира 14.29 метра във втория си опит, което е рекорд за сезона. Петрова скочи още 14.03 и 14.10, а освен това имаше и три неуспешни опита. Така тя, освен сребърното отличие, покри и норматив за участие на Европейското първенство в Бирмингам още в първото си състезание за сезона.

Победителка на троен скок стана Давислейди Веласко (Куба) с 14.71 метра.

Още една българка участва в надпреварата - Виктория Ангелова, която постигна личен рекорд от 13.25 метра и зае шестата позиция.