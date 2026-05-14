Ивет Лалова сменя лекоатлетическата писта с футболния терен в "Мача на Надеждата"

Диамантът на българската лека атлетика – Ивет Лалова ще участва в благотворителния "Мач на Надеждата", който ще се проведе на 06.06.2026 г. в Бургас.

На стадион "Лазур" скоростта и харизмата на Ивет ще се слеят с магията на футбола, за да покажем, че когато сме обединени, можем да преодолеем всяка трудност.

Ивет Лалова е символ на непримиримостта. Жената, която доказа, че след всяко падане следва още по-висок полет. Европейска шампионка, финалистка на пет Олимпийски игри и вдъхновение за милиони, тя идва в Бургас, за да даде сили на тези, които водят най-тежката битка за живота си.

Ивет Лалова се присъединява към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

БНТ ще излъчи на живо "Мача на Надеждата".