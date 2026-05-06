Стилиян Петров с емоционално обръщение за благотворителния "Мач на Надеждата"

Чрез емоционално видео, разпространено в социалните мрежи на Фондация "Стилиян Петров", организаторите на благотворителния "Мач на Надеждата" призовават обществеността за единство. Посланието е ясно: футболът обединява, а голямата цел е помощта за хората, които в момента водят най-тежките си лични битки.

Благотворителният мач ще се състои на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас и ще бъде предаван в ефира на БНТ 3.

„Когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Каузата ни продължава, защото много хора имат нужда от подкрепата ни. Време е да пренесем тази енергия край морето!“, се казва във видеото с участието на Стилиян Петров.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6-и юни, стадион "Лазур" в град Бургас и ще събере на едно място футболни легенди, спортисти и известни личности, които ще обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.