От Локомотив Пловдив обявиха съдбата на Косич

Ръководството на Локомотив (Пловдив) излезе с официална позиция, в която обяви, че старши треньорът Душан Косич остава начело на представителния тим.

Освен това, от управата на "черно-белите" уточниха, че към момента няма получена нито една оферта за футболисти на "железничарите" и допълниха, че френски инвеститори проявяват интерес към клуба, но разговорите с тях продължават.

"Уважаеми локомотивци,

Изминаха няколко дни от края на сезон 25/26. Сезон, в който битката продължи до последния съдийски сигнал, а футболистите на Локомотив многократно доказаха, че никога не се предават и защитават до последно емблемата и цветовете на клуба.

В последните дни в публичното пространство се появиха редица спекулации. Затова бихме искали да внесем яснота по няколко важни теми, които, вярваме, вълнуват всички привърженици на ПФК Локомотив Пловдив.

1. Душан Косич ще продължи да води отбора. Всички твърдения и спекулации за раздяла не отговарят на истината. Душан Косич ще продължи своята работа начело на представителния отбор и се ползва с пълно доверие от страна на ръководството. Припомняме, че той има контракт с клуба до лятото на 2028 година.

Старши треньорът на Локомотив ще бъде този, който ще взима решенията за това кои футболисти ще останат и кои ще бъдат привлечени през това лято.

Единствено кондиционният треньор Николай Лесков пожела да напусне по собствено желание, защото е получил предложение от друг български клуб.

2. Към този момент няма нито една официална оферта за играч на ПФК Локомотив Пловдив. Фактът, че псевдо мениджъри почват още от преди месец с генериране на "фалшив интерес", при положение, че в доста държави още не е отворил даже трансферния прозорец, е тема на друг разговор.

3. На последната среща срещу Ботев присъстваха френски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба. Контактите и разговорите с тях продължават активно и към настоящия момент не са прекъсвани.

4. Христо Крушарски изразява своята готовност и желание да се проведе среща с организираните фенове на Локомотив в удобно за двете страни време. Вярваме, че откритият разговор е най-добрият път към разбирателство и общи решения в интерес на клуба.

Локомотивци, благодарим Ви за подкрепата през изминалия сезон! Ще се видим съвсем скоро отново на “Лаута”, гласи официалната позиция на клуба.