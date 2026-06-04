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Израел и Ливан се споразумяха за примирие

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 00:47 мин.
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Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавният департамент на САЩ.

Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците ѝ от района на юг от река Литани. Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол.

Съобщението идва след частичното примирие, договорено в понеделник. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за по-нататъшни преговори за всеобхватно споразумение. Все още няма официален коментар от страна на Хизбула.

#Ливан #Хизбула #Израел #примирие

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