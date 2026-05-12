Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

Божидар Саръбоюков: Подготовката за лятото беше повече от перфектна

Чете се за: 03:00 мин.
Лека атлетика
Лекоатлетът бе избран за Спортист №1 на месец март.

Божидар Саръбоюков
Снимка: Startphoto.bg
Божидар Саръбоюков беше награден за Спортист №1 на месец март в традиционната анкета на Пресклуб България, а неговият наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите.

През март Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша с постижение от 8.31 метра. Същия месец талантът от Харманли, който миналата година стана европейски шампион в зала, подобри няколко пъти националния рекорд на страната ни в скока на дължина, като най-доброто му постижение беше 8.45 м, с което оглави и световната ранглиста за сезона.

Лекоатлетът ни започва летния сезон тази събота в Сямън, Китай, където има спирка от Диамантената лига.

"Първо искам да благодаря за наградата и на всички журналисти, които са гласували за мен. Радвам се, че е толкова голямо мнозинството и го оценявам. Това е благодарност за това, което съм постигнал през този месец. Подготовката за лятото беше повече от перфектна, направихме два много хубави лагера, в момента съм малко болнав, но се надявам за Китай всичко да бъде наред и да не ви разочаровам. Да покажа по-силни резултати от зимата", сподели Саръбоюков.

Неговият треньор е уверен във възможностите му.

"Много съм развълнуван от това признание, което са направили журналистите, и за тези хубави награди, които получаваме. Божидар е толкова упорит състезател, че аз такъв не съм имал в 40-годишната си практика като треньор. Първият лагер в Испания направихме много хубав обем. След това в Анталия довършихме подготовката за летния сезон. Последната седмица направихме подготовката в Харманли. Божидар направи много силни резултати на контролните тестове в Харманли, чак косата ми настръхва. Но няма да казвам резултати", добави наставникът.

На брифинга беше и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

"Тази награда е доказателство за труда, който полагат през годината. Дано това дава плодове и през настоящия сезон. Завършиха една много добра подготовка и само искам да им пожелаем да са здрави. Пожелавам да има още много поводи да се събираме тук за награди", коментира той.

Вижте кадри от пресконференцията във видеото.

