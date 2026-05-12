Русия поднови масираните атаки срещу Украйна след края на примирието

Най-малко един човек загина, а няколко са ранени при масирана руска атака срещу Украйна. Въздушна тревога беше обявена в шест области, експлозии имаше и в Киев.

Нападението идва само няколко часа след изтичането на тридневното спиране на огъня между Русия и Украйна. Президентът Володимир Зеленски каза, че Русия сама е решила да прекрати примирието, а по-рано заяви, че Москва не желае войната да спре. Украйна е предложила на Европейския съюз да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка: взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, твърди "Политико", като се позовава на украинския министър на външните работи Андрий Сибиха. Според изданието това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в задънена улица. Бившият началник на канцеларията на президента Зеленски - Андрий Ермак официално беше обявен за заподозрян в рамките на мащабно разследване за пране на пари.



