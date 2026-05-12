Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Хасан Адемов: За два месеца и половина системни реформи не могат да се направят

Краткият мандат не позволява дълбоки промени в социалната система. Това коментира в "Денят започва" бившият служебен социален министър Хасан Адемов. По думите му основният фокус е бил върху изборния процес и защитата на социалните права, независимо от политическите предпочитания на гражданите.

„За два месеца и половина много трудно могат да бъдат решени системните проблеми. Но аз трябва да започна с това, че познавам проблемите в министерството на социалната политика, благодарение на това, че съм бил дълги години в Народно събрание, бил съм и в Министерство на труда и социалната политика“

По думите му основният фокус на служебния кабинет е бил осигуряването на условия за изборния процес и подкрепата за уязвимите групи. Той допълни, че е бил поставен акцент върху защитата на социалните права, независимо от политическите предпочитания на гражданите.

„Много важно беше да внушим на гражданите, че техните социални права по никакъв начин не зависят от партията, за която гласуват. Тоест дилемата глад срещу бюлетина в 21 век не трябвад а съществува.“

Той коментира и въпросът за увеличението на заплатите в администрацията с 5%, което предизвика критики за липса на справедливост. Адемов обясни, че решението е свързано с различията между отделните структури.

„Тези 5% бяха за структурите, които не бяха получили увеличение по така наречените силови структури. По отношение на справедливостта това е най-големият проблем в социалната система.“

По темата за администрацията Адемов настоя за реформи, основани на анализ, а не на механични съкращения.

„Трябва да има един сериозен анализ на всяка една структура, една по една, за да се види в ерата на дигиталните технологии.“

По думите му трябва да има последователност в политиките на доходите.

Вижте целия разговор с Хасан Адемов във видеото.

