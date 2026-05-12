Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите за мир

Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украйна.

По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии, а дроновете в небето над града са десетки. Украйна е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, твърди „Политико“, като се позовава на украинския министър на външните работи Андрий Сибига.

Според изданието това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой.