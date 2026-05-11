Пътуваща изложба в София разказва за ромската съпротива по време на Холокоста

Пътуваща изложба, посветена на ромската съпротива по време на Холокоста, гостува в София.

На нея бяха показани документи за съдбата на ромите по време на Втората световна война. Преди София експозицията е показвана в САЩ, Румъния и Сърбия.

Изложбата e по повод 16 май - Денят на ромската съпротива. На тази дата през 1944 г. хиляди роми се изправят срещу нацистите в лагера "Аушвиц" в Полша.