Мълния причини пожар и изпепели къща в Мъглиж. Сигналът за пожара е подаден малко след 20:30 ч., докато в района се е изливал пороен дъжд, придружен с градушка. Според първоначалната информация една от гръмотевиците е поразила директно покрива на частен дом, което е довело до неговото мигновено възпламеняване.

На мястото са изпратени два екипа на пожарната. Въпреки бързата реакция и усилията на огнеборците, пламъците са изпепелили изцяло втория етаж на сградата. Първият етаж също е силно засегнат и е необитаем вследствие на мащабните гасителни действия и използваното количество вода.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.